Коноплянка міг опинитися у Металісті – Красніков озвучив суму, яку Ярославський пропонував Коломойському за гравця
Колишній спортивний директор Металіста Євгеній Красніков зізнався, що півзахисник Шахтаря і збірної України Євген Коноплянка свого часу міг опинитися у харківському клубі.
"Ми з Маркевичем дорозкривали українців, у яких щось не вийшло: Рикун, Валяєв, Краснопьоров, Пшеничних. Тоді було практично неможливо взяти хорошого українця.
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Я точно знаю, що Олександр Ярославський пропонував 15 мільйонів за Коноплянку. Він розмовляв з Ігорем Коломойським. Також ми розкрили Дениса Олійника. Просто він сам виявив бажання піти, про що потім дуже шкодував", – сказав Красніков у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.
Нагадаємо, Коноплянка розпочав професіональну кар'єру у Дніпрі у 2006 році. У 2015-му перебрався у Севілью, а потім у Шальке. З вересня 2019 року виступає за донецький Шахтар.