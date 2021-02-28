Колишній спортивний директор Металіста Євгеній Красніков зізнався, що півзахисник Шахтаря і збірної України Євген Коноплянка свого часу міг опинитися у харківському клубі.

"Ми з Маркевичем дорозкривали українців, у яких щось не вийшло: Рикун, Валяєв, Краснопьоров, Пшеничних. Тоді було практично неможливо взяти хорошого українця.

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Я точно знаю, що Олександр Ярославський пропонував 15 мільйонів за Коноплянку. Він розмовляв з Ігорем Коломойським. Також ми розкрили Дениса Олійника. Просто він сам виявив бажання піти, про що потім дуже шкодував", – сказав Красніков у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Коноплянка розпочав професіональну кар'єру у Дніпрі у 2006 році. У 2015-му перебрався у Севілью, а потім у Шальке. З вересня 2019 року виступає за донецький Шахтар.

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