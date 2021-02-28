Бывший спортивный директор Металлиста Евгений Красников признался, что полузащитник Шахтера и сборной Украины Евгений Коноплянка в свое время мог оказаться в харьковском клубе.

"Мы с Маркевичем дораскрывали украинцев, у которых что-то не получилось: Рыкун, Валяев, Краснопёров, Пшеничных. Тогда было практически невозможно взять хорошего украинца.

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Я точно знаю, что Александр Ярославский предлагал 15 миллионов за Коноплянку. Он разговаривал с Игорем Коломойским. Также мы раскрыли Дениса Олейника. Просто он сам изъявил желание уйти, о чем потом очень жалел", – сказал Красников в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Коноплянка начал профессиональную карьеру в Днепре в 2006 году. В 2015-м перебрался в Севилью, а затем в Шальке. С сентября 2019 года выступает за донецкий Шахтер.

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