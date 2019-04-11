Коноплянка хоче покинути Шальке – він не виправдав очікувань і розчарувався сам

Український вінгер Євген Коноплянка серйозно думає про зміну клубу найближчим часом.

Коноплянка востаннє виходив у старті Шальке місяць тому – це був ганебний розгром від Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів. Невдовзі після того "кнаппен" змінили тренера, а Євген остаточно втратив довіру в клубі. Тимчасовий коуч Хуб Стевенс обмежує ігровий час українця: запас з РБ Лейпциг, 2 хвилини проти Ганновера та півгодини проти Вердера в Кубку Німеччини, протягом яких він став співавтором гола на власні ворота та запоров перспективну контратаку.

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Минулого вікенду Коноплянка взагалі не потрапив у заявку Шальке. Попри наявність травмованих, він спостерігав за грою з трибун, а в запасі сиділи футболісти без досвіду. Внаслідок такого рішення нового тренера Євген серйозно задумався про зміну клубу цього літа. За інформацією Bild, він обговорив потенційний трансфер зі своїм оточенням.

Німецьке видання подає цю ситуацію так, що з кризового Шальке починають тікати футболісти, а наш вінгер заговорив про це першим. Спортивному директору Йохену Шнайдеру радять відкрити двері на вихід для Євгена та продати, якщо клуб ще розраховує щось на ньому заробити за рік до завершення контракту (літо 2020-го).

Коноплянка в Шальке заробляє близько 5 мільйонів євро на рік – величезна зарплата за мірками нинішнього складу "кнаппен", які зараз прогнивають близько до дна турнірної таблиці Бундесліги. У клуба також є претензії до футболіста: слабка ефективність в завершальній стадії (лише 13 голів у 77 матчах) та недостатня робота на оборону.

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Ні футболіст, ні клуб не вірять, що ситуація може кардинально змінитися, адже навіть з новим наставником Коноплянка з одного боку не отримав довіри, а з іншого не проявив себе тоді, коли йому дали шанс. Журналісти впевнені, що союз Євгена та Шальке незабаром завершиться.

Коноплянка потрапив у список головних розчарувань сезону в Бундеслізі. Видання Bild днями назвало 33 футболістів, які не виправдали очікування. Євген – серед них. "Українець не розкрився під керівництвом трьох різних тренерів, а його трансферна вартість впала з 25 мільйонів євро до 10 мільйонів", – пишуть про нього.

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