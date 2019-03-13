Зінченко vs Коноплянка в ЛЧ: ідеальний дует з героєм матчу та гольові атаки проти єдиного удару в площину та псевдошансу

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за участю Манчестер Сіті та Шальке подарував українську дуель Олександра Зінченка та Євгена Коноплянки. Переможцем з протистояння вийшов Сашко – він зі своєю командою розтрощив суперника (7:0) та легко вийшов у чвертьфінал.

Непересічна подія для наших вболівальників – два гравці національної збірної в складі іноземних команд зустрічаються в плей-офф Ліги чемпіонів. Поява Зінченка в старті Манчестер Сіті очікувалася – Олександр за останній місяць став основним лівим захисником. А от вихід Коноплянки на лівому фланзі атаки Шальке був менш ймовірним – Євгену не давали ігрового часу з початку лютого.

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Українці відіграли на Етіхаді кардинально по-різному, але повністю відповідали своїм командам. Манчестер Сіті знущався з німецьких гостей – куражився і Зінченко, Шальке терпів без найменшої ідеї – мучився і Коноплянка. Тому будь-які порівняння наших футболістів на основі вчорашнього матчу безглузді. Рівноцінної дуелі не сталося: один стріляв з гармати, а інший взагалі не мав зброї.

У побудові позиційної гри Пеп Гвардіола традиційно робить акцент на фланг Зінченка, завдяки чому Олександр стабільно є одним з найактивніших футболістів на полі. Вчора 44,7% атак Манчестер Сіті розвивалися через лівий край, а український фулбек звично увійшов у топ-3 гравців за кількістю дотиків до м'яча та передач. Зокрема в фінальну третину, де лише 2 з 26 його пасів не дійшли до адресатів.

Відмінна гра в пас, розуміння партнерів і ситуації, висока точність передач – за це все Зінченка хвалимо кожного матчу. Важливо, що проти Шальке він регулярно генерував гостроту. Віддав ідеальний за часом і траекторією асист на Лероя Сане, чим неабияк вразив англійські ЗМІ: Guardian називає його приголомшливим, Sky Sports – розкішним, а вболівальники у мережі підбирали ще яскравіші епітети.

Взаємодія Зінченка та Сане на фланзі була феєричною – Олександр безпосередньо допоміг німцю стати найкращим гравцем матчу. До асисту він записав собі в актив 2 "передасисти" на Лероя, після яких той віддавав результативні паси на Бернарду Сілву та Філа Фодена. Найяскравіше це все виглядало в епізоді з голом португальця, коли Зінченко виклав "цукерочку" у вільну зону на хід, а Сане в дотик асистував. І це далеко не поодинокий випадок – обидва дуже тонко відчувають момент.

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Звичним стають і оборонні успіхи Зінченка. 3 вдалі відбирання (найкраще в команді), 3 перехоплення (найкраще в команді), 8 разів повертав м'яч Манчестер Сіті.

Такі цифри підтверджують загальне приємне враження від його дій в захисті проти Шальке. Так, суперник був "мертвий", але не в останню чергу завдяки грамотному контрпресингу та перекриванню зон Зінченком і іншими "містянами". Олександр заслужив виключно оплески та місце в старті після міжнародної перерви.

Оцінки статистичних порталів: SofaScore – 8.2 (4-й результат у матчі), WhoScored – 8.4 (5-й результат у матчі). Журналісти також виставили Зінченку хороші бали – більшість дружньо "сімки".

"Виграв протистояння у швидкого Вестона Маккенні на фланзі, а також вражаюче підключався до атак. Створив гол для Сане, вирізавши відмінний результативний пас", – пише Джонатан Сміт з ESPN.

"Його перетворення в якісного лівого фулбека продовжує швидко розвиватися. Добре захищався, окрім нерозважливої жовтої картки", – інформує Manchester Evening News.

"Добре вправлявся з м'ячем і віддав суперасист на Сане. На рівні працював у відборах", – це коментар видання Daily Mail.

"Отримав попередження. Хороший асист на Сане. Додає у впевненості з тижня в тиждень", – вважає Джон Кросс з Mirror.

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У Коноплянки ситуація значно гірша. Шальке в надіях уникнути ганьби грав за максимально закритою схемою 5-4-1 та буквально не піднімав голови, бігаючи на власній половині без м'яча. Ні для кого не секрет, що позиційна оборона – не сильна сторона Євгена, він не мав можливості себе проявити.

Коно вперше за довгий час отримав місце в складі, але це не можна назвати шансом від Доменіко Тедеско. Головний тренер ніби зробив так, щоб вболівальники пересвідчилися в правильності його рішення тримати українця на "банці", в обмеженості вінгера. Звичайно, це не так, відкинемо конспірологію. Коуч висить на волоску від звільнення та відрахував зі складу двох конкурентів Євгена.

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Коноплянка, який в очах Тедеско (в цьому є частина правди) не підходить для боротьби в Бундеслізі за критично важливі очки, просто зіграв у матчі, котрий нічого не вирішував. Чи варто говорити, що в мізерній творчій роботі на полі Манчестер Сіті наш вінгер знову виділявся на фоні "кнаппен"?

Перспективні контратаки на початку розганяв він, єдиного удару в площину воріт Едерсона завдав він, одну з двох (!) точних передач Шальке за весь матч у чужий штрафний майданчик виконав він. Коноплянці потрібен м'яч, а команда не може відібрати його в суперника.

Євген – це не футболіст системи Тедеско, він не здатен стабільно добре виконувати захисні завдання тренера. За нього повинні носити рояль, а він тоді, можливо, зіграє симфонію. На жаль, цьому Шальке такий гравець не підходить, адже команда навіть не знає, як підняти цей рояль.

За муки на Етіхаді статистичні портали виставили йому низькі оцінки: SofaScore – 5.9, WhoScored – 5.4. Від німецьких ЗМІ також важко було чекати хороших балів.

Westdeutsche Allgemein Zeitung поставила українцю найгіршу можливу оцінку – 6. "Вперше за довгий час вийшов у стартовому складі, але ніяк не вплинув на гру", – пише Томас Тартеманн.

Ruhr Nachrichten всіх гравців Шальке, крім воротаря, оцінили в 5 балів. "Українець мав використовувати свою швидкість на контратаках, які двічі-тричі на старті зустрічі розігнав. Однак потім не давав більше приводу про себе говорити", – пише рурське видання про Коноплянку.

Sky Sports оцінив обох українців. Зінченко позитивно виділяється на фоні захисту Манчестер Сіті з 8 балами, а Коноплянка має середню для провального Шальке оцінку 4. Схожі бали виставив Independent: 8 для Олександра та 5 для Євгена. А от Daily Mail вгледів у Коноплянці головну загрозу воротам Манчестер Сіті та виділив його на фоні партнерів відносно високим балом – 6.5.