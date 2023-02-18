"Можливий виклик Коноплянки до збірної дивує і з точки зору медицини. Гравець вже давно пройшов свій пік, а у нинішньому клубі виступає доволі нерегулярно. Ба більше, за повідомленнями головного тренера Краковії, Євген отримав травму на тренуванні 6 днів тому.

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Як відомо, гравцеві знадобилося МРТ для уточнення діагнозу. Офіційного діагнозу ми на разі не знаємо, але у випадку необхідності МРТ ситуація не виглядає простою. За час кар’єри у Польщі Коноплянка вже мав низку м’язових травм, вони ж переслідували гравця ще з часів виступів за Шахтар.

За моєю інформацією проблеми зі здоров’ям у гравця почалися ще у Шальке. Кожного міжсезоння Євген з Настасічем каталися на огляд і реабілітацію до відомого сербського реабілітолога Андре Мілутіновіча. Сербський спеціаліст допомагав гравцеві подолати проблеми з коліном, адже в ному передчасно почали розвиватися дегенеративні процеси, руйнуючи хрящ. Скоріш за все, саме ця проблема не дозволила отримати гідні пропозиції з Європи після Шальке", – написав Бабелюк у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, попри чутки про проблеми зі здоров'ям, Коноплянка напередодні вийшов на другий тайм матчу Екстракляси проти Сталі (2:1) і навіть відзначився асистом. У поточному сезоні українець провів у складі Краковії 16 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 2 результативні передачі.

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