Чемпіонат Польщі 2022/23, 21-й тур

Краковія – Сталь Мелець – 2:1

Голи: Какабадзе, 47, Макух, 86 – Інокіо, 37

Краковія зустрілась з сусідом по турнірній таблиці – Сталлю Мелець. Перша половина була за гостями – Інокіо перед перервою вивів Сталь вперед в рахунку.

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Втім, на старті другого тайму Краковія відігралась. Коноплянка помітив підключення партнера правим флангом та класно навісив на дальню стійку, де Какабадзе в дотик переправив м'яч у ворота. Цікаво, що якраз сьогодні з'явилась інформація, що Євгена можуть викликати на березневі матчі збірної України.

А під завісу зустрічі Макух забив переможний гол, після чого отримав жовту картку. Ця перемога дозволила Краковії набрати 32 очки та піднятись на четверту сходинку. Сталь Мелець же залишилась на сьомій позиції.

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