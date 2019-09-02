Коноплянка близький до переходу в Шахтар, – Ді Марціо

Вінгер гельзенкірхенського Шальке та збірної України Євген Коноплянка може продовжити кар'єру в УПЛ.

Донецький Шахтар може повернути Коноплянку в Україну. Сторони близькі до того, щоб узгодити перехід, стверджує відомий італійський інсайдер Джанлука Ді Марціо.

Шахтар розгромив Олімпік у дербі та закріпився на вершині УПЛ

Зауважимо, що Шальке протягом всього літа намагався знайти для українця новий клуб, однак усі переговори завершилися невдало.

До слова, вчора спортивний директор Шальке Йохен Шнайдер заявив, що сумнівається, що клубу вдасться продати когось із гравців (зокрема і Коноплянку) до закриття трансферного вікна.

Коноплянка залишиться в Шальке

Додамо, що в Шахтарі Коноплянка може стати заміною Тайсону, на якого, за інформацією того ж Ді Марціо претендує італійський Мілан.

Нагадаємо, раніше найвірогіднішим варіантом продовження кар'єри для 29-річного українця називали Бешикташ.

Бешикташ остаточно відмовився від Коноплянки – на заваді стали фінансові апетити українця