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Коноплянка близький до переходу в Шахтар, – Ді Марціо

08:25 1233 Читать на русском
Коноплянка близький до переходу в Шахтар, – Ді Марціо
Євген Коноплянка / фото із соцмереж

Вінгер гельзенкірхенського Шальке та збірної України Євген Коноплянка може продовжити кар'єру в УПЛ.

Донецький Шахтар може повернути Коноплянку в Україну. Сторони близькі до того, щоб узгодити перехід, стверджує відомий італійський інсайдер Джанлука Ді Марціо.

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Зауважимо, що Шальке протягом всього літа намагався знайти для українця новий клуб, однак усі переговори завершилися невдало.

До слова, вчора спортивний директор Шальке Йохен Шнайдер заявив, що сумнівається, що клубу вдасться продати когось із гравців (зокрема і Коноплянку) до закриття трансферного вікна.

Коноплянка залишиться в Шальке

Додамо, що в Шахтарі Коноплянка може стати заміною Тайсону, на якого, за інформацією того ж Ді Марціо претендує італійський Мілан.

Нагадаємо, раніше найвірогіднішим варіантом продовження кар'єри для 29-річного українця називали Бешикташ.

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blog_ava
Чорноморець підписав Ковпака
06:30
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