Коноплянка близок к переходу в Шахтер, – Ди Марцио

Вингер гельзенкирхенского Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в УПЛ.

Донецкий Шахтер может вернуть Коноплянку в Украину. Стороны близки к тому, чтобы согласовать переход, утверждает известный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

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Заметим, что Шальке в течение всего лета пытался найти для украинца новый клуб, но все переговоры завершились неудачно.

К слову, вчера спортивный директор Шальке Йохен Шнайдер заявил, что сомневается, что клубу удастся продать кого-то из игроков (в том числе и Коноплянку) до закрытия трансферного окна.

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Добавим, что в Шахтере Коноплянка может стать заменой Тайсону, на которого, по информации того же Ди Марцио, претендует итальянский Милан.

Напомним, ранее наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для 29-летнего Украинский называли Бешикташ.

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