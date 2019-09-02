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Коноплянка близок к переходу в Шахтер, – Ди Марцио

08:26 226 Читати українською
Коноплянка близок к переходу в Шахтер, – Ди Марцио
Евгений Коноплянка / фото из соцсетей

Вингер гельзенкирхенского Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в УПЛ.

Донецкий Шахтер может вернуть Коноплянку в Украину. Стороны близки к тому, чтобы согласовать переход, утверждает известный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Шахтер разгромил Олимпик в дерби и закрепился на вершине УПЛ

Заметим, что Шальке в течение всего лета пытался найти для украинца новый клуб, но все переговоры завершились неудачно.

К слову, вчера спортивный директор Шальке Йохен Шнайдер заявил, что сомневается, что клубу удастся продать кого-то из игроков (в том числе и Коноплянку) до закрытия трансферного окна.

Коноплянка останется в Шальке

Добавим, что в Шахтере Коноплянка может стать заменой Тайсону, на которого, по информации того же Ди Марцио, претендует итальянский Милан.

Напомним, ранее наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для 29-летнего Украинский называли Бешикташ.

Бешикташ окончательно отказался от Коноплянки – помешали финансовые аппетиты украинца

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