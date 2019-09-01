Коноплянка залишиться в Шальке

Спортивний директор Шальке Йохен Шнайдер розповів про плани клубу на останні дні трансферного вікна.

"Звичайно, я не знаю, що трапиться до кінця трансферного вікна. Але я не очікую, що хтось з футболістів залишить Шальке до закриття вікна", – цитує Шнайдера Kicker.

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Таким чином, хавбеки Євген Коноплянка та Набіль Бенталеб залишаться в німецькому клубі, попри чутки про їхній потенційний трансфер. За інформацією видання, вже 3 вересня гравці повернуться до тренувань з командою.

Нагадаємо, найвірогіднішим варіантом продовження кар'єри для 29-річного українця називали Бешикташ.

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