Шахтар розгромив Олімпік у дербі та закріпився на вершині УПЛ

Шахтар впевнено здолав Олімпік у донецькому дербі. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Команди жваво розпочали матч і обмінялися небезпечними атаками вже на старті зустрічі. Проте, "гірники" доволі швидко взяли гру під свій контроль, навіть без активного пресингу. Та перший серйозний момент створили гравці Олімпіка, коли Політило на 12-й хвилині пробив над перекладиною.

Олімпік – Шахтар – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Відповідь Шахтаря була серйознішою – Марлос пробив у дотик після прострілу Ісмаїлі з флангу, в штрафному номінальних господарів стався переполох, а Жуніор Мораєс із кількох метрів спокійно розстріляв ворота – 1:0!

Забитий м'яч трохи втихомирив атакувальні потуги обох команд. Впродовж хвилин 15-ти на полі було багато чоловічої боротьби, що лише дивом не перетворила поєдинок у парад різнокольорових карток. Особливо в цьому ділі "вправлявся" Степаненко, але авторитет Тараса не дозволив арбітру Бойку виписати "гірчичник" для одного з лідерів Шахтаря.

Наступна нагода для взяття воріт виникла на 29-й хвилині. Ісмаїлі традиційно прострілив із лівого флангу, а Соломон із кількох метрів пробив над воротами. А ще за 2 хвилини після сольного проходу міг забивати Марлос, але його удар парирував Бетім. Та все ж "гірники" зуміли подвоїти перевагу ще до перерви: Зотько провалився в центрі оборони й дозволив Соломону вискочити віч-на-віч із голкіпером – ізраїльтянин технічно обіграв "олімпійця" й спокійно відправив м'яч у сітку. Є перший гол Манора в УПЛ!

Старт другого тайму пройшов за повної переваги Шахтаря, що зрештою призвело до третього гола. На 60-й хвилині Цимбалюк втратив м'яч на власній половині, його підхопив Мораєс і відкинув під удар Марлосу – хавбек підробив під ударну ліву й спокійно переграв Бетіма.

Бразильський українець міг оформити дубль на 79-й хвилині, але після його красивого ривка в штрафний майданчик косовський воротар продемонстрував дива реакції та зумів завадити шедевру. Та вже за хвилину "олімпійці" знову пропустили. Цього разу Мораєс впорався сам, замкнувши головою подачу Болбата з правого флангу.

Після четвертого гола підопічні Климовського геть розклеїлися і лише неймовірний кураж Бетіма не дозволив Шахтарю довести рахунок до непристойного. Спочатку Альїмі фантастично зреагував на рикошет від Зотька після прострілу Тете, потім парирував обвідний удар Мораєса з середньої дистанції, перервав небезпечний простріл Марлоса та виграв очну боротьбу з тим же Тете.

Отже, Шахтар здобув впевнену перемогу й закріпив власне лідерство в Прем'єр-лізі. "Гірники" після 6-ти турів мають максимум – 18 очок, і випереджають чернігівську Десну вже на 7 балів. Олімпік залишився на дні турнірної таблиці – в активі другої донецької команди 1 пункт.