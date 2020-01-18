Коноплянка – про 35 днів відпустки: Я за три роки стільки не відпочивав

Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка поділився своїми враженнями від зимової відпустки, яка у нього вперше за три роки тривала більше місяця.

"У мене була така відпустка, що я за три роки стільки не відпочивав. В Європі максимум по тижню відпочивають взимку. Зінченко взагалі без відпочинку. Я знаю, як це.

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Я відпочив сповна і набрався сил. 35 днів – кожен спортсмен про таке повинен мріяти. Відпустку провів чудово", – сказав Коноплянка в ефірі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, гравці Шахтаря вчора вийшли з відпустки і пройшли медогляд перед першим тренувальним збором в Туреччині.

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