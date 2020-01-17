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Срна пройшов стажування у Манчестер Сіті – тренер Шахтаря поділився враженнями від зустрічі з Гвардіолою та Зінченком

17 січня 21:05 1360 Читать на русском
Срна пройшов стажування у Манчестер Сіті – тренер Шахтаря поділився враженнями від зустрічі з Гвардіолою та Зінченком
Даріо Срна / ФК Шахтар

Асистент головного тренера Шахтаря Луїша Каштру, Даріо Срна, пройшов стажування в англійському Манчестер Сіті.

Хорватський фахівець у своєму інстаграмі поділився враженнями від перебування у таборі англійського гранда.

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"Дорогі друзі, дякую за вашу гостинність. Мені було приємно проводити час з вами. Було чудовим досвідом вчитися у найкращого тренера і його дивовижної команди. Удачі, Манчестер Сіті", – написав Срна.

Нагадаємо, екс-капітан Шахтаря повернувся в клуб влітку 2019 року після завершення кар'єри гравця. За "гірників" Срна виступав з 2003 по 2018 рік.

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