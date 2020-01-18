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Коноплянка – о 35 днях отпуска: Я за три года столько не отдыхал

18 января 08:00 211 Читати українською
Коноплянка – о 35 днях отпуска: Я за три года столько не отдыхал
Евгений Коноплянка / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка поделился своими впечатлениями от зимнего отпуска, который у него впервые за три года длился больше месяца.

"У меня был такой отпуск, что я за три года столько не отдыхал. В Европе максимум по неделе отдыхают зимой. Зинченко вообще без отдыха. Я знаю, как это.

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Я отдохнул сполна и набрался сил. 35 дней – каждый спортсмен о таком должен мечтать. Отпуск провел отлично", – сказал Коноплянка в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, игроки Шахтера вчера вышли из отпуска и прошли медосмотр перед первым тренировочным сбором в Турции.

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