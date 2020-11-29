"Нещодавно Саші Зінченку писали, погрожували. Ще щось там, не знаю. Це абсолютна маячня. Який у цьому сенс?

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Коли мені таке пишуть – прочитав і заблокував людину. Але такого, щоб на вулиці говорили, що я поганий футболіст – такого не було. Бувало, кричали з трибун, що я такий-то і такий-то. Намагаюся не звертати увагу на це. Після першого разу був здивований, мовляв, навіщо, який в цьому сенс, кричати ось це. А потім вже не звертав увагу, навіть не обертався.

Коли "пилососять" футбольні експерти – це я взагалі до уваги не беру. Це ж їхня робота, їм треба робити якісь сенсації, новини.

Чи відповідаю інтернет-тролям? Кілька разів хотілося. У коментарях до якогось посту написали: "Конопля – чмошник". Але потім подумав, навіщо це мені. Ці люди – ніхто, сидять на дивані, безглуздо пальцями клацають по телефону і не несуть за це ніякої відповідальності. А я ляпну якесь не таке слово, що спричинить негативні наслідки", – сказав Конопля для Football Hub.

Нагадаємо, Десна орендувала 21-річного захисника у Шахтаря. У нинішньому сезоні УПЛ Юхим провів 8 матчів та відзначився асистом.

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