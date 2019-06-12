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Конопля поскаржився на ганебну поведінку гравців збірної Італії – суддя не карав їх за відверте хамство

08:52 1539 Читать на русском
Конопля поскаржився на ганебну поведінку гравців збірної Італії – суддя не карав їх за відверте хамство
Юхим Конопля / офіційний сайт ФІФА

Один з героїв півфінального матчу чемпіонату світу U-20 підсумував протистояння з італійцями.

65’ Сергій Булеца
80’ Денис Попов
 
65’ Сергій Булеца
80’ Денис Попов

"Це була справжня футбольна драма. Класика жанру! Півфінал чемпіонату світу, вилучення, гол в компенсований час, VAR... Відчуття неможливо передати. М'яч, забитий італійцями, звичайно, морально підкосив, але, коли арбітр пішов дивитися суперечливий епізод, я чомусь був упевнений, що порушення правил мало місце, і що гол скасують. Фол був чистий, італієць вчинив некрасиво – відмахнувся.

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Ми, власне, до брудної гри суперників були готові. Знали, що вони будуть провокувати. Хлопці кажуть, що хтось із італійців плювався – шкода, що судді цього не бачили. Але зате побачили, як Денис Попов нібито завдав удару своєму опоненту..." – розповів Конопля Футбольному клубу.

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Україна U-20 Україна U-20 Світ Україна U-20 - Італія U-20 Юхим Конопля Юхим Конопля
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