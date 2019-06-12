Павелко: Скасований після відеоповтору гол італійців у ворота України U-20 доводить, наскільки важливий VAR

Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував вихід юнацької збірної України у фінал чемпіонату світу.

"Юнацька збірна України U-20 творить нове диво і вперше в історії українського футболу виходить до фіналу чемпіонату світу! "Синьо-жовті" у меншості здобувають історичну перемогу над збірною Італії – 1:0!

Україна U-20 – Італія U-20 – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Україна дала справжній бій супернику, граючи в свій, дисциплінований футбол до останніх секунд матчу! Збірна переможців! Сьогоднішній півфінал, зокрема, скасований гол італійців після перегляду арбітром відеоповтору, вкотре доводить, наскільки важливу роль в сучасному футболі відіграє система VAR, яка невдовзі працюватиме і в Україні.

Велика подяка і вітання усім вболівальникам, які підтримують збірну в Польщі, футболістам і команді Олександра Петракова за історичну перемогу. Готуємось до фіналу! Слава Україні", – написав Павелко на своїй сторінці у Фейсбук.

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