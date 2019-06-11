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Петраков – про вихід збірної України U-20 у фінал чемпіонату світу: Немає сил висловлювати емоції

21:14 697 Читать на русском
Петраков – про вихід збірної України U-20 у фінал чемпіонату світу: Немає сил висловлювати емоції
Олександр Петраков / Соцмережі

Головний тренер юнацької збірної України Олександр Петраков прокоментував вихід його команди у фінал чемпіонату світу.

65’ Сергій Булеца
80’ Денис Попов
 
65’ Сергій Булеца
80’ Денис Попов

"Я – просто щаслива людина. Хлопці – молодці, але зараз, насправді, немає сил висловлювати емоції. Ми вже готуємося до фіналу.

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Суддівське рішення наприкінці матчу? Так, дякую. А ось у 2015-у нас бразилець судив, там нам не зарахували гол, а тут, можна сказати, відплатив нам", – сказав Петраков у ефірі UA:Перший.

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Нагадаємо, юнацька збірна України перемогла однолітків з Італії у півфіналі чемпіонату світу та вийшла до фіналу турніру. Єдиний гол у матчі забив Сергій Булеца.

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Збірна України Чемпіонат світу U-20 Італія U-20 Італія U-20 Україна U-20 Україна U-20 Україна U-20 - Італія U-20 Олександр Петраков Олександр Петраков
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