Петраков – про вихід збірної України U-20 у фінал чемпіонату світу: Немає сил висловлювати емоції

Головний тренер юнацької збірної України Олександр Петраков прокоментував вихід його команди у фінал чемпіонату світу.

"Я – просто щаслива людина. Хлопці – молодці, але зараз, насправді, немає сил висловлювати емоції. Ми вже готуємося до фіналу.

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Суддівське рішення наприкінці матчу? Так, дякую. А ось у 2015-у нас бразилець судив, там нам не зарахували гол, а тут, можна сказати, відплатив нам", – сказав Петраков у ефірі UA:Перший.

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Нагадаємо, юнацька збірна України перемогла однолітків з Італії у півфіналі чемпіонату світу та вийшла до фіналу турніру. Єдиний гол у матчі забив Сергій Булеца.