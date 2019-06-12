Конопля пожаловался на позорное поведение игроков сборной Италии – судья не наказывал их за откровенное хамство

Один из героев полуфинального матча чемпионата мира U-20 подвел итоги противостояния с итальянцами.

"Это была настоящая футбольная драма. Классика жанра! Полуфинал чемпионата мира, удаление, гол в компенсированное время, VAR... Ощущения невозможно передать. Мяч, забитый итальянцами, конечно, морально подкосил, но, когда арбитр пошел смотреть спорный эпизод, я почему-то был уверен, что нарушение правил имело место, и гол отменят. Фол был чистый, итальянец поступил некрасиво – отмахнулся.

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Мы, собственно, к грязной игры соперников были готовы. Знали, что они будут провоцировать. Ребята говорят, что кто-то из итальянцев плевался - жаль, что судьи этого не видели. Но зато увидели, как Денис Попов якобы нанес удар своему оппоненту..." – рассказал Конопля Футбольному клубу.

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Напомним, Украина одержала победу в напряженной борьбе и обеспечила себе выход в финал молодежного мундиаля.