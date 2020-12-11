Вікторія – дружина Євгена Коноплянки – знає, як правильно проводити вільний час.

Кохана Євгена Коноплянки взяла учать у відвертій фотосесії. Оголене тіло прикривав лише стильний жовтий піджак.

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"Коли ти любиш те, що на тобі одягнуто, одяг оживає", – по-філософськи красиво написала Вікторія у своєму Instagram.

Зауважимо, її чоловік Євген поки що займається за індивідуальною програмою, відновлюючись після пошкодження. Травму м'яза стегна хавбек отримав у перенесеному матчі 2-го туру проти Руху.

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