Мессі відмовився отримувати медаль Копа Амеріка та не вийшов на нагородження

Збірна Аргентини переграла національну команду Чилі у поєдинку за третє місце на Копа Амеріка. Капітан "альбіселесте" був вилучений на 37 хвилині гри після сутички з Гарі Меделем.

Після поєдинку Ліонель Мессі не був присутній на церемонії нагородження команди бронзовими медалями Копа Амеріка. Крім того, капітан збірної Аргентини розкритикував арбітраж на турнірі.

Lionel Messi refused to turn up to Argentina's medal ceremony after being sent off against Chile #CopaAmerica pic.twitter.com/FjjoNEzkRz