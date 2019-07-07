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АРГЕНТИНА - ЧИЛІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОПА АМЕРІКА-2019

Мессі відмовився отримувати медаль Копа Амеріка та не вийшов на нагородження

09:27 2570 Читать на русском
Мессі відмовився отримувати медаль Копа Амеріка та не вийшов на нагородження
Ліонель Мессі / Соцмережі

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі залишився незадоволеним підсумками розіграшу Копа Амеріка.

12’ Серхіо Агуеро
22’ Пауло Дибала
41’ Ліонель Мессі
 
Гарі Медель 41’
Артуро Відаль 59’
12’ Серхіо Агуеро
22’ Пауло Дибала
41’ Гарі Медель
41’ Ліонель Мессі
59’ Артуро Відаль

Збірна Аргентини переграла національну команду Чилі у поєдинку за третє місце на Копа Амеріка. Капітан "альбіселесте" був вилучений на 37 хвилині гри після сутички з Гарі Меделем.

Скандальне вилучення Мессі та незвичний гол Агуеро у відеоогляді матчу Аргентина – Чилі – 2:1

Після поєдинку Ліонель Мессі не був присутній на церемонії нагородження команди бронзовими медалями Копа Амеріка. Крім того, капітан збірної Аргентини розкритикував арбітраж на турнірі.

Копа Амеріка-2019 Аргентина – Чилі: справедлива перемога "альбіселесте", нефарт "ла рохи" та скандальні рішення арбітра

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Мессі: Все зроблено для того, аби Бразилія перемогла на Копа Амеріка
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Теги
Світ Аргентина - Чилі Копа Амеріка Копа Амеріка-2019 Копа Амеріка-2019 Ліонель Мессі Ліонель Мессі Аргентина Аргентина
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