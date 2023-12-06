Арсенал вирвав перемогу у Лутона у 15 турі чемпіонату Англії. Відео голів та огляд матчу за участю українця дивіться на "Футбол 24".

Захисник Олександр Зінченко не потрапив до основного складу на матч проти команди з нижньої частини турнірної таблиці.

Арсенал на останніх секундах вирвав перемогу над Лутоном – передгольовий пас Зінченка врятував у битві з 7 голами

Арсеналу довелося помучитися з Лутоном, який усіма силами намагався відібрати очки у лідера. До 60 хвилини рахунок був 3:3. Саме після третього пропущеного гола Артета вирішив випустити на поле Зінченка. Вже в компенсований час український захисник взяв участь в атаці, яка й принесла перемогу. Олександр віддав передачу на Едегора, а він на Райса, який і поставив крапку в матчі.

Арсенал продовжує лідирувати в турнірній таблиці АПЛ з 36 балами. Лутон перебуває на 17 місці з дев'ятьма очками.