Арсенал після осічок своїх переслідувачів залишився одноосібним лідером АПЛ, та ще й міг наростити відрив – до 5-ти очок від Ліверпуля й до 6-ти від Манчестер Сіті. Для цього необхідно було переграти Лутон, який тримався прямо над зоною вильоту. Результат цієї зустрічі здавався очевидним.

Попри слабкість суперника, Мікель Артета не став експериментувати зі складом. Іспанець виставив повноцінну основу. Винятком стала лишень позиція Зінченка – українець залишився в запасі, а замість нього вийшов Ківіор. Поляк, який зазвичай грає в ролі центрбека, грав звичайного лінійного фулбека, не намагаючись працювати в стилі нашого земляка.

Перший тайм пройшов доволі спокійно. Арсенал не форсував події, спокійно розкатуючи м'яч і нічого не дозволяючи Лутону. Господарі мали всього два удари по воротах – один після стандарту й один з 30-ти метрів. "Каноніри" стріляли в чотири рази частіше, хоча у стартові 15 хвилин моментів не виникало.

Втім, груба помилка дебютантів АПЛ на 20-й хвилині вилилась у гол лондонців. Белл віддав незручний пас на воротаря, Камінскі вибив м'яч в аут, а Жезус максимально швидко виконав вкидання на Сака. Це був ідеальний таймінг – Букайо саме відірвався від захисника, влетів на край штрафного та покотив на 11 метрів. Мартінеллі замкнув з-під Менгі. 0:1!

Здавалося, що це початок розгрому, однак вже на на 25-й хвилині Лутон зрівняв рахунок! Гості провалились на кутовому, дозволивши Ошо спокійно замкнути подачу – той замикав без спротиву з центру карного майданчика. 1:1!

Цей гол змусив Арсенал протверезіти. Підопічні Мікеля Артети почали створювати моменти більш-менш регулярно. Всього через дві хвилини після пропущеного м'яча Жезус відкрився під передачу на правий край штрафного – його удар у ближній кут парирував Камінскі. На 31-й же Мартінеллі опинився на лівому краю й стріляв з пасу Жезуса – Камінскі дістав сферу з лівої дев'ятки!

На 40-й хвилині сталося небезпечне замикання кутового, яке накрив Адебайо, а на 45-й "каноніри" таки забили вдруге. Сака віддав чудовий розрізний пас на Вайта, той виконав м'яку подачу на лінію воротарського, а Жезус завдав удару головою – 1:2! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

У роздягальні команди обійшлися без замін. Це рішення краще спрацювала у Лутона. Арсенал не просто проспав початок другого тайму – лондонський колектив зазнав катастрофи. Всього за дві хвилини по перерві господарі відновили статус-во, причому гол виявився ідентичний першому. Знову кутовий, знову подача – тільки тепер на замиканні опинився Адебайо. 2:2.

А на 57-й хвилині Лутон взагалі вирвався уперед. Барклі розігнав контратаку проривом у центрі поля, а потім сам же її завершив. Рос відкрився на лівому краю штрафного і без спроби обіграти Вайта пробив у ближній кут. Райя несподівано пропустив м'яч під руками – 3:2!

Роб Едвард одразу почав готувати потрійну заміну, однак свіжі футболісти не встигли вийти на поле. Вже на 60-й хвилині Жезус зачепився за винос і прокинув м'яч у штрафний за спину захиснику. Хаверц увірвався у простір між ним і Камінскі, випередивши голкіпера – 3:3! Після цього в Лутон вже не вірилось.

Мікель Артета на 65-й хвилині ще й кинув у бій Зінченка, а разом з ним і суперсаба Троссара. Розлючені "Каноніри" мали знести втомленого дебютанта АПЛ, але не все сталося, як гадалося. Лутон доволі впевнено оборонявся, допустивши всього два небезпечних моменти біля власних воріт. Перший з них запоров Троссар – Сака обіграв двох суперників на фланзі та покотив бельгійцю під удар метрів з 10-ти, однак Леандро поцілив у захисника (хоча цілив у дев'ятку).

На 86-й же хвилині Зінченко закрутив комбінацію на кшталт тієї, з якої вдалося асистувати з Вулверхемптоном (широка стіночка на лівому краю штрафного). Олександр завершив її м'яким навісом на лінію воротарського – Хаверц замикав її ударом головою під поперечку, але Камінскі врятував господарів.

Між цими епізодами сталося контроверсійне падіння Сака у карному майданчику Лутона. Букайо ніби й знесли, от тільки після перегляду відеоповтору пенальті не призначили. Ну, і у Троссара на 88-й був непоганий дальній удар повз лівий кут. Все. Чогось кращого Арсенал не створив.

Арбітр компенсував шість хвилин. Нічого цікавого за цей період не сталося. Вже на 7-й компенсованій Арсенал пішов у останню атаку: Едегор обігрався із Зінченком і виконав шикарну подачу в центр штрафного – а Райс виграв боротьбу в Ошо й замкнув. М'яч юркнув точно в дальній кут. 3:4!

Деклан за допомоги Зінченка приніс Арсеналу фантастичну перемогу над дебютантом АПЛ. Завдяки цьому результату Арсенал закріпився на вершині АПЛ. Лутон же тримається у двох очках від Евертона.