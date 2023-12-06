Защитник Арсенала Такехиро Томиясу в ближайшее время не сможет помочь своей команде.

Японский оборонец получил повреждение в матче против Вулверхэмптона (2:1) 2 декабря. В игре против Лутона (4:3) Такехиро Томиясу участия не принимал. Главный тренер Арсенала Микель Артета подтвердил, что у 25-летнего игрока травма икры.

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"Мы провели сканирование и у нас неприятные новости. У него травма икры, и он выбыл на некоторое время", – цитирует Артету Football.london.

Точный срок возвращения Томиясу на поле наставник "канониров" не сообщил. Однако Daily Mail считает, что на восстановление японца потребуется около трех-четырех недель.

Стоит заметить, что Такехиро Томиясу – универсальный защитник. В текущем сезоне он несколько раз выходил на позиции украинца Александра Зинченко.

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