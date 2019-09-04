Конкурент Ярмоленка Антоніо вибув до кінця року, – Sky Sports

Півзахисник Вест Хема Майкл Антоніо переніс операцію та зможе повернутись на поле наприкінці року.

Вінгер Вест Хема Майкл Антоніо вибув до кінця року через травму підколінного сухожилля, повідомляє Sky Sports.

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За інформацією видання, вчора, 3 вересня, Антоніо був успішно прооперований і тепер залишиться поза футболом на 3-4 місяці.

Нагадаємо, минулого тижня англієць був вимушено замінений вже на 8-й хвилині матчу Кубка англійської ліги проти Ньюпорта (2:0).

Усього до травми Антоніо зіграв в 4 матчах Вест Хема у всіх турнірах, результативними діями не відзначився.

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