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Кубок ліги: Вест Хем без Ярмоленка здолав Ньюпорт, Астон Вілла розгромила Крю, Норвіч ганебно програв клубу Ліги 2

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Кубок ліги: Вест Хем без Ярмоленка здолав Ньюпорт, Астон Вілла розгромила Крю, Норвіч ганебно програв клубу Ліги 2
Уотфорд – Ковентрі / ФК Уотфорд

Завершилися перші поєдинки 1/32 фіналу Кубка англійської ліги. Серед учасників – зокрема, й клуби Прем'єр-ліги.

Кубок англійської ліги, 1/32 фіналу

Брістоль Роверс – Брайтон – 1:2

Голи: Ніколз, 64 – Конноллі, 55, Мюррей, 90+2

Уотфорд – Ковентрі – 3:0

Голи: Сарр, 37, Янмаат, 56, Пеньяранда, 69

Крістал Пелас – Колчестер – 0:0 (пенальті – 4:5)

Кроулі – Норвіч – 1:0

Гол: Лубала, 17

Крю – Астон Вілла – 1:6

Голи: Вінтл, 84 – Нгойо, 4, Хуріхейн, 24, 45+3, К. Девіс, 69, Гільбер, 76, Гріліш, 87

Лідс – Сток Сіті – 2:2 (пенальті – 4:5)

Голи: Нкетія, 67, Кошта, 89 – Батт, 39, Воукс, 44

Ноттінгем Форест – Дербі Каунті – 3:0

Голи: Адома, 25, Лоллі, 35, Карвалью, 79

Ньюпорт – Вест Хем – 0:2

Голи: Вілшер, 43, Форналс, 65

Фулхем – Саутгемптон – 0:1

Гол: Обафемі, 57

Шеффілд Юнайтед – Блекберн – 2:1

Голи: Стірмен, 31, Норвуд, 45+3 – Галлахер, 72

Нереалізований пенальті: Армстронг, 7 (Б)

Ярмоленко не потрапив у заявку Вест Хема на матч Кубка ліги проти Ньюпорта

Стартував другий раунд Кубка англійської ліги, з якого починають брати участь клуби Прем'єр-ліги. Більшість команд елітного дивізіону виставили на свої поєдинки резервістів. Винятком став хіба що Вест Хем, у старті якого знайшлося місце і гравцям основної обойми – Діопу, Бальбуені, Крессвеллу, Вілшеру та іншим. Саме екс-"канонір" відкрив рахунок під завісу першого тайму, а вже в другому таймі один із конкурентів Андрія Ярмоленка за місце в основі – Пабло Форналс – закріпив перевагу "молотків". Українець до заявки лондонців на матч не потрапив, що можна розцінювати як імовірну участь у поєдинку АПЛ на вихідних.

В інших матчах особливими "побиттями" андердогів відзначилися Уотфорд і Астон Вілла. Обидві команди зіграли фактично резервними складами – бірмінгемці завдяки м'ячам Нгойо, Хуріхейна (дубль), Кінана Девіса, Гільбера та Гріліша знищили Крю (6:1), а "шершні" розгромили Ковентрі вдома. Дебютним голом за Уотфорд відзначився Ісмаїла Сарр, а його почин підтримали Янмаат і Пеньяранда.

Зате зганьбився Норвіч. Новачок АПЛ невдало з'їздив до представника Ліги 2 Кроулі, де пропустив швидкий гол від Лубала, а потім за неймовірної переваги так і не зумів бодай відігратися. На ті ж граблі наступив і Крістал Пелас, який вдома не впорався із Колчестером. Зіркові Таунсенд, Бентеке, Заха та інші не змогли знайти ключів до воріт Юнайтед, а в серії пенальті щастя посміхнулося представнику 4-го дивізіону.

Натомість нелегкі перемоги натомість здобули Шеффілд Юнайтед, Саутгемптон і Брайтон. У зустрічі запеклих суперників у Ноттінгемі Форест завдав розгромної поразки Дербі зусиллями Адоми, Лоллі та Карвалью. Справжній трилер організували Лідс і Сток Сіті. "Гончарі" впевнено повели з рахунком 2:0 перед перервою, але двічі пропустили в другому таймі. Зокрема, голом за "павичів" відзначився орендований в Арсенала Едвард Нкетія. Та в післяматчевій лотереї Лідс із хвилюванням не впорався – далі йде Сток Сіті.

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