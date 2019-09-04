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Конкурент Ярмоленко Антонио выбыл до конца года, – Sky Sports

16:11 94 Читати українською
Конкурент Ярмоленко Антонио выбыл до конца года, – Sky Sports
Майкл Антонио / Sky Sports

Полузащитник Вест Хэма Майкл Антонио перенес операцию и сможет вернуться на поле в конце года.

Вингер Вест Хэма Майкл Антонио выбыл до конца года из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает Sky Sports.

Кубок лиги: Вест Хэм без Ярмоленко одолел Ньюпорт, Астон Вилла разгромила Крю, Норвич позорно проиграл клубу Лиги 2

По информации издания, вчера, 3 сентября, Антонио был успешно прооперирован и теперь останется вне футбола на 3-4 месяца.

Напомним, на прошлой неделе англичанин был вынужденно заменен уже на 8-й минуте матча Кубка английской лиги против Ньюпорта (2:0).

Всего к травме Антонио сыграл в 4 матчах Вест Хэма во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

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Англия Украинцы за рубежом Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Майкл Антонио Майкл Антонио
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