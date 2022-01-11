"Марно заперечувати, що нам непросто грати проти великих команд, навіть якщо ми звикли виступати трохи по-іншому. У нас було мало часу, щоб проаналізувати поразку від Мілана (0:3), а тепер відразу поєдинок з Аталантою. Результат у Кубку Італії не може бути нашою головною метою, адже попереду надважливий матч проти Емполі.

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Ми внесемо деякі зміни і зробимо деякі експерименти, але спробуємо грати у звичний футбол. У матчі з Міланом ми пропустили голи, як це часто буває, у перші ж хвилини, і двічі в одному матчі припустилися однієї й тієї ж помилки. Ранні голи – це проблема, якої мої команди ніколи не мали. У цьому компоненті ми повинні ставати кращими, починаючи вже із завтра", – наводить слова Дзанетті Calcio24.

Нагадаємо, 12 січня Аталанта Руслана Маліновського прийматиме Венецію в рамках 1/8 Кубка Італії. У чемпіонаті "Крилаті леви" розташувалися над зоною вильоту і є одними з головних конкурентів Дженоа під керівництвом Андрія Шевченка.

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