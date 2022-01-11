"Ми з Шевченком на зв'язку, розмовляли після гри. Але всі ми розуміємо, що непроста ситуація, багато травмованих, коронавірус. Він тільки прийшов у команду, він теж перехворів на коронавірус. Нелегко прийти в команду та поставити гру за 1-2 місяці.

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Те саме було зі збірною України – ми не з першого дня розуміли, що він хоче на полі. Салернітана виграла у Верони. За виживання змагаються команди дуже високого рівня. Дженоа потрібно стрибнути вище голови, щоб залишитися в Серії А", – зазначив Маліновський у коментарі Футбол News.

Додамо, що Дженоа під керівництвом Шевченка не здобула ще жодної перемоги в Серії А, програвши 6 із 9 матчів. Генуезці мають в активі 12 очок та посідають 19-те місце у турнірній таблиці.

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