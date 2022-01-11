"Напрасно возражать, что нам непросто играть против больших команд, даже если мы привыкли выступать немного по-другому. У нас было мало времени, чтобы проанализировать поражение от Милана (0:3), а теперь сразу поединок с Аталантой. Результат в Кубке Италии не может быть нашей главной целью, ведь впереди очень важный матч против Эмполи.

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Мы внесём некоторые изменения и сделаем некоторые эксперименты, но попробуем играть в привычный футбол. В матче с Миланом мы пропустили голы, как это часто бывает, в первые же минуты, и дважды в одном матче допустили одну и ту же ошибку. Ранние голы – это проблема, которой у моих команд никогда не было. В этом компоненте мы должны становиться лучше, начиная уже с завтрашнего дня", – приводит слова Дзанетти Calcio24.

Напомним, 12 января Аталанта Руслана Малиновского будет принимать Венецию в рамках 1/8 Кубка Италии. В чемпионате "Крылатые львы" расположились над зоной вылета и являются одними из главных конкурентов Дженоа под руководством Андрея Шевченко.

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