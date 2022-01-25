Компанія Setanta Sports робить серйозні кроки для співпраці з українською Прем'єр-лігою.

Сторони у Києві провели зустріч, на якій обговорили перспективи майбутньої співпраці, стверджує Tribuna.

Денисов підтримав ідею єдиного телепулу в УПЛ та закликав Суркіса до перемовин

Весною цього року Setanta запускає власну ОТТ-платформу на території України. Наразі компанія вже володіє правами на показ низки європейських чемпіонатів – Англія, Німеччина, Бельгія, Шотландія. Зараз матчі УПЛ транслюють канали "Футбол".

Нагадаємо, раніше керівництво вітчизняного чемпіонату підтвердило намір створити єдиний телепул. Головні претенденти на підписання контракту – Setanta, DAZN, MEGOGO і ті-таки канали "Футбол".

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