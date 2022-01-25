Компания Setanta Sports делает серьезные шаги для сотрудничества с украинской Премьер-лигой.

Стороны в Киеве провели встречу, на которой обсудили перспективы будущего сотрудничества, сообщает Tribuna.

Денисов поддержал идею единого телепула в УПЛ и призвал Суркиса к переговорам

Весной этого года Setanta запускает свою ОТТ-платформу на территории Украины. В настоящее время компания уже владеет правами на показ ряда европейских чемпионатов – Англия, Германия, Бельгия, Шотландия. В настоящее время матчи УПЛ транслируют каналы "Футбол".

Напомним, ранее руководство отечественного чемпионата подтвердило намерение создать единый телепул. Главные претенденты на подписание контракта – Setanta, DAZN, MEGOGO и те же каналы "Футбол".

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