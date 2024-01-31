Лондонці пропустили гол внаслідок помилок цих гравців, а вони, вочевидь, вирішили з'ясувати, хто винен більше. Сталося це прямо на полі, тож суперечка Зінченка і Вайта потрапила в об'єктиви телекамер. Однак Мікель Артета бачить у цій ситуації лише позитив.

Асист і груба помилка Зінченка у відеоогляді матчу Ноттінгем Форест – Арсенал – 1:2

"Я люблю таке! Вони вимагають більше один від одного, і вони не раді тому, як вони пропустили цей гол. У цьому вони намагаються розібратися. Це було трохи емоційно, але це лише означає, що ми зіграли недостатньо добре – рахунок має бути більшим.

Гравці підштовхують один одного, і вони не раді пропускати. Я повинен заохочувати їх у цьому, дозволяючи їм робити це правильним і поважним чином. Іноді після матчу буває емоційно і спекотно, але я обожнюю, що гравці підганяють один одного і вимагають досконалості", – сказав Артета на післяматчевій прес-конференції.

Арсенал переміг Ноттінгем – Зінченко віддав асист і вразив у атаці, але помилився на гол та поскандалив з Вайтом