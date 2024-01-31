Три попередні матчі на полі Ноттінгем Форест Арсенал програв, тож легкої перемоги очікувати було не слід, хоч і між командами прірва в турнірній таблиці. Вчора дуже сильний матч провів Олександр Зінченко, але без помилок також не обійшлося.

Арсенал переміг Ноттінгем – Зінченко віддав асист і вразив у атаці, але помилився на гол та поскандалив з Вайтом

Наш земляк організував кілька хороших атак Арсенала, одна з який закінчилася голом. Саме Зінченко, вкинувши м'яч з аута, допоміг Жезусу відкрити рахунок. Ще один м'яч лондонці забили в контратаці. Ноттінгем спромігся забити гол престижу – спочатку помилився український захисник лондонців, а потім ще й незграбно зіграли центрбеки, не зумівши завадити Авоньї.

Арсенал здобув другу перемогу поспіль після серії невдач і продовжує тиснути на Ліверпуль, зустріч з яким відбудеться вже 4 лютого. Ноттінгем Форест залишається поруч із зоною вильоту.