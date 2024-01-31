Лондонцы пропустили гол в результате ошибок этих игроков, а они, очевидно, решили выяснить, кто виноват больше. Произошло это прямо на поле, так что спор Зинченко и Уайта попал в объективы телекамер. Однако Микель Артета видит в этой ситуации только позитив.

Ассист и грубая ошибка Зинченко в видеообзоре матча Ноттингем Форест – Арсенал – 1:2

"Я люблю такое! Они требуют больше друг от друга, и они не рады тем, как они пропустили этот гол. В этом они пытаются разобраться. Это было немного эмоционально, но это лишь означает, что мы сыграли недостаточно хорошо – счет должен быть больше.

Игроки подталкивают друг друга и они не рады пропускать. Я должен поощрять их в этом, позволяя им делать это правильным и уважительным образом. Иногда после матча бывает эмоционально и жарко, но я обожаю, что игроки подгоняют друг друга и требуют совершенства", – сказал Артета на послематчевой пресс-конференции.

Арсенал победил Ноттингем – Зинченко отдал ассист и поразил в атаке, но ошибся на гол и поскандалил с Уайтом