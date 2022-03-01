Коментатор каналів "Футбол" вступив до лав тероборони рідної Хмельницької області.

Вернидуб вступив до лав територіальної оборони

"Чоловік – це не слова. Чоловік – це дії. Все буде добре. Все буде Україна", – написав Столярчук, прикріпивши фотографію отриманого посвідчення.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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