Комментатор каналов "Футбол" вступил в ряды терробороны родной Хмельницкой области.

Вернидуб вступил в ряды территориальной обороны

"Мужчина – это не слова. Мужчина – это действия. Все будет хорошо. Все будет Украина", – написал Столярчук, прикрепив фотографию полученного удостоверения.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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