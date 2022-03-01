Комментатор каналов "Футбол" Столярчук вступил в ряды терробороны
20:44 - Читати українською
Андрей Столярчук вынужденно променял микрофон на автомат.
Комментатор каналов "Футбол" вступил в ряды терробороны родной Хмельницкой области.
Вернидуб вступил в ряды территориальной обороны
"Мужчина – это не слова. Мужчина – это действия. Все будет хорошо. Все будет Украина", – написал Столярчук, прикрепив фотографию полученного удостоверения.
Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.
Россия напала на Украину: все посылают оккупантов, Миколенко разнес экс-капитана вражеской сборной (LIVE)
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter