Гравчиня жіночої збірної Фінляндії Аманда Рантанен назавжди запам'ятає свій дебют у національній команді. І справа нt лише в авторстві рятівного м'яча.

22-річна футболістка результативно дебютувала у складі Суомі.

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Рантанен вийшла на заміну на 90+5-й хвилині матчу проти Шотландії і врятувала для "пугачів" нічию. Менше хвилини їй вистачило для забитого м'яча. Рантанен утекла на побачення з голкіперкою з власної половини поля і оформила кумедне взяття воріт – вона пробила з лінії штрафного, суперниця парирувала м'яч перед собою, той відлетів в обличчя фінки й залетів у сітку.

У перші секунди півзахисниця розривалася між радістю і розпачем – удар "смугастим" в обличчя виявився доволі серйозним. За два тури до кінця кваліфікації фінки лідирують у своїй групі, не програвши жодного матчу.

До слова, Аманда Рантанен є донькою колишнього півзахисника збірної Фінляндії Рамі Рантанена. У 1993-2001 рр. він провів 19 матчів (1 гол) за Суомі.

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