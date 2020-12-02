Жіноча збірна України здолала Чорногорію та побореться за вихід на Євро-2022 у плей-офф
Жіноча збірна України здобула надважливу перемогу над Чорногорією (2:1) та буде боротись за путівку на Чемпіонат Європи, який пройде у 2022 році.
Відбір на ЧЄ-2022, 8-й тур
Україна – Чорногорія – 2:1
Голи: Басанська, 5, (пен), Куніна, 74 – Джокович, 6
Вилучення: Божич (Ч)
Перемога у матчі проти чорногорок була дуже важливою для українок. На п’ятій хвилині Басанська реалізувала пенальті, але незабаром Джокович зрівняла рахунок. Вже у другому таймі Куніна вивела нашу збірну вдруге вперед.
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У підсумку українки втримали перевагу та здобули важливі три очки. Враховуючи поразку ірландок у паралельній грі з Німеччиною (1:3), наша команда піднялася на другу сходинку в групі та продовжить боротьбу в плей-офф відбору Євро-2022, матчі якого заплановані на квітень 2021 року.
Із 47-ми команд, що беруть участь у кваліфікації Євро, до вирішальної стадії потраплять 15. Загалом до Англії, як до господаря ЧЄ, приєднаються дев’ять переможців відбірних груп та три найкращі другі команди.
Ще шість команд, які стануть другими у своїх групах, розіграють у стикових матчах останні три путівки. Серед цих збірних будуть і українки. Саме Євро в Англії проходитиме в період із 6 по 31 липня 2022 року.
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