Игрок женской сборной Финляндии Аманда Рантанен навсегда запомнит свой дебют в национальной команде. И дело не только в авторстве спасительного мяча.

22-летняя футболистка результативно дебютировала в составе Суоми.

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Рантанен вышла на замену на 90+5-й минуте матча против Шотландии и спасла для "филинов" ничью. Меньше минуты ей хватило для забитого мяча. Рантанен убежала на свидание с голкиперком с собственной половины поля и оформила смешное взятия ворот – она ​​пробила с линии штрафной, соперница парировала мяч перед собой, тот отлетел в лицо финки и залетел в сетку.

В первые секунды полузащитница разрывалась между радостью и отчаянием – удар "полосатым" в лицо оказался довольно серьезным. За два тура до конца квалификации финки лидируют в своей группе, не проиграв ни одного матча.

К слову, Аманда Рантанен является дочерью бывшего полузащитника сборной Финляндии Рами Рантанена. В 1993-2001 гг. он провел 19 матчей (1 гол) за Суоми.

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