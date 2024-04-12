Арсенал, Жирона та Брентфорд перебувають у рейтингу клубів, які найчастіше пропускають голи після індивідуальних помилок.

Статистичний портал Opta Analyst, проаналізував показники команд з топ-5 чемпіонатів і склав рейтинг клубів, які найчастіше пропускають після помилок.

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Арсенал, за який виступає Олександр Зінченко, загалом пропустив 24 голи у цьому сезоні. Шість м'ячів суперники забили саме після індивідуальних помилок гравців. Команда Довбика та Циганкова пропустила теж шість голів після невдалих дій своїх футболістів, а ось Брентфорд з Ярмолюком у складі – сім. Найбільше страждає від індивідуальних помилок Гранада.

Байєр Хабі Алонсо пропустив лише один гол після невдалих дій гравців, а Інтер, ПСЖ та Реали – по три м'ячі.

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