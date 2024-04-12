Завершилося голосування за гравця, який найкраще виступив у чвертьфінальні Ліги чемпіонів.

Нагороду найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів здобув вінгер "кулес" Рафінья. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Бразилець у гостьовому матчі 1/4 фіналу з ПСЖ зробив дубль і допоміг Барселоні перемогти з рахунком 3:2. На звання гравця тижня претендували також Філ Фоден (Манчестер Сіті), Мартін Едегор (Арсенал) і Антуан Грізманн (Атлетіко).

Нагадаємо, що матчі-відповіді чвертьфіналів Ліги чемпіонів пройдуть 16 та 17 квітня. Початок зустрічей о 22:00 за київським часом.

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