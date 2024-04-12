Команды Зинченко и Довбика попали в топ-10 по неутешительному показателю – в рейтинге есть еще один клуб с украинцем
Арсенал, Жирона и Брентфорд находятся в рейтинге клубов, которые чаще всего пропускают голы после индивидуальных ошибок.
Статистический портал Opta Analyst, проанализировал показатели команд из топ-5 чемпионатов и составил рейтинг клубов, которые чаще всего пропускают после ошибок.
УЕФА объявил игрока недели ЛЧ – звезда Барселоны опередил лидера Манчестер Сити и одноклубника Зинченко
Арсенал, за который выступает Александр Зинченко, в целом пропустил 24 гола в этом сезоне. Шесть мячей соперники забили именно после индивидуальных ошибок игроков. Команда Довбыка и Цыганкова пропустила тоже шесть голов после неудачных действий своих футболистов, а вот Брентфорд с Ярмолюком в составе – семь. Больше всего страдает от индивидуальных ошибок Гранада.
Байер Хаби Алонсо пропустил лишь один гол после неудачных действий игроков, а Интер, ПСЖ и Реала – по три мяча.
Украинец, который вышвырнул Спартак из ЛЧ, огорчил Ювентус эпохи Зидана и забил больше, чем Заваров – свой среди чужих