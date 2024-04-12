Арсенал, Жирона и Брентфорд находятся в рейтинге клубов, которые чаще всего пропускают голы после индивидуальных ошибок.

Статистический портал Opta Analyst, проанализировал показатели команд из топ-5 чемпионатов и составил рейтинг клубов, которые чаще всего пропускают после ошибок.

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Арсенал, за который выступает Александр Зинченко, в целом пропустил 24 гола в этом сезоне. Шесть мячей соперники забили именно после индивидуальных ошибок игроков. Команда Довбыка и Цыганкова пропустила тоже шесть голов после неудачных действий своих футболистов, а вот Брентфорд с Ярмолюком в составе – семь. Больше всего страдает от индивидуальных ошибок Гранада.

Байер Хаби Алонсо пропустил лишь один гол после неудачных действий игроков, а Интер, ПСЖ и Реала – по три мяча.

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