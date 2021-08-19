"Зрозуміло, що невдалий матч для нас. Втрата двох очок. Потрібно похвалити суперника, який після трьох поразок був як поранений звір. Ми на це і налаштовували хлопців – що команда приїде та буде чіплятися за кожен м'яч, за кожен епізод. На жаль, у плані реалізації ми вкотре зіграли недобре. У нас було багато кутових, стандартів, але мало ефективності біля чужих воріт.

Інгулець – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Команда суперників була небезпечна при контратаках. Одна з цих контратак закінчилася голом у наші ворота. На жаль, це сталося відразу після нашого гола. Ми контролювали гру і, повівши в рахунку, могли б витягнути суперника на себе – тоді можна було б зловити їх на контратаці та забити другий гол. Але рахунок занадто швидко став 1:1 внаслідок нашої помилки.

Надалі ми занадто багато метушилися, поспішали, бігли за голом. Футбол такий, що потрібно забивати, щоб вигравати. У плані реалізації у нас сьогодні все було не дуже добре.

Щодо великої кількості товариських матчів... Ми не проводимо багато товариських ігор, а зіграли всього лише дві. Нам потрібні були ці два спаринги, тим паче, вони були заплановані давно. Більше на наших діях позначилася нестача головного тренера, ніж товариські ігри. Команда з Містером і без нього – це різні речі. Чим більше часу його немає поруч із командою, тим більше це позначається в плані підготовки, у плані настрою. Тренерський штаб намагався донести до хлопців усі настанови Луческу. Якби ми забили другий гол – усе склалося б інакше. Але після гри про це говорити немає сенсу.

Претензії можуть бути тільки до команди. Адже на полі знаходиться не один гравець. Ми легко дали увійти в нашу штрафну та пробити по воротах. Футбол – це командна гра і звинувачувати когось одного немає сенсу. Не думаю, що хтось із наших хлопців вийшов на поле, щоб просто поваляти дурня.

У нас намітилася недобра тенденція – після забитого м'яча розслабитися та думати, що гра вже зроблена. Потрібно дотискати суперника та догравати епізоди до кінця. У нас ця проблема була і у минулому чемпіонаті", – цитує Караса офіційний сайт Динамо.

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