Інгулець – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу
22:06 - Читать на русском
Інгулець зіграв унічию проти Динамо у 4 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Інгулець – Динамо.
Михайло Шишка 71’
71’ Михайло Шишка
Номінально домашню гру Інгулець провів на стадіоні киян. Схоже, перенесення пішло на користь петровцям, які розжилися першим набраним очком. А от Динамо вперше не змогло виграти – Десна залишилася одноосібним лідером.
Динамо подарувало Інгульцю перше очко в УПЛ – курйозний автогол, диво-відповідь і провал на очах у тренера збірної
У звітному матчі забивали лише футболісти Інгульця. Спочатку Шишка курйозно переправив м'яч у власні ворота, а згодом Ілля Коваленко потужним ударом поцілив у ближній кут повз дезорієнтованого Бущана.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter