Інгулець зіграв унічию проти Динамо у 4 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Інгулець – Динамо.

Номінально домашню гру Інгулець провів на стадіоні киян. Схоже, перенесення пішло на користь петровцям, які розжилися першим набраним очком. А от Динамо вперше не змогло виграти – Десна залишилася одноосібним лідером.

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У звітному матчі забивали лише футболісти Інгульця. Спочатку Шишка курйозно переправив м'яч у власні ворота, а згодом Ілля Коваленко потужним ударом поцілив у ближній кут повз дезорієнтованого Бущана.