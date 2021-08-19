"Понятно, что неудачный матч для нас. Потеря двух очков. Нужно похвалить соперника, который после трех поражений был как раненый зверь. Мы на это и настраивали ребят – что команда приедет и будет цепляться за каждый мяч, за каждый эпизод. К сожалению, в плане реализации мы в очередной раз сыграли неважно. У нас было много угловых, стандартов, но мало эффективности у чужих ворот.

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Команда соперников была опасна при контратаках. Одна из этих контратак закончилась голом в наши ворота. К сожалению, это произошло сразу после нашего гола. Мы контролировали игру, и поведя в счете, могли бы вытянуть соперника на себя – тогда можно было бы поймать их на контратаке и забить второй гол. Но счет слишком быстро стал 1:1 вследствие нашей ошибки.

В дальнейшем мы слишком много суетились, спешили, бежали за голом. Футбол таков, что нужно забивать, чтобы выигрывать. В плане реализации у нас сегодня все было не очень хорошо.

Относительно большого количества товарищеских матчей... Мы не проводим много товарищеских игр, а сыграли всего лишь две. Нам нужны были эти два спарринга, тем более, они были запланированы давно. Больше на наших действиях сказалась нехватка главного тренера, чем товарищеские игры. Команда с Мистером и без него – это разные вещи. Чем больше времени его нет рядом с командой, тем больший отпечаток это оставляет в плане подготовки, в плане настроя. Тренерский штаб пытался донести до ребят все установки Луческу. Если бы мы забили второй гол – все сложилось бы иначе. Но после игры об этом говорить нет смысла.

Претензии могут быть только к команде. Ведь на поле находится не один игрок. Мы легко дали войти в нашу штрафную и пробить по воротам. Футбол – это командная игра и обвинять кого-то одного нет смысла. Не думаю, что кто-то из наших ребят вышел на поле, чтобы просто повалять дурака.

У нас наметилась нехорошая тенденция – после забитого мяча расслабиться и думать, что игра уже сделана. Нужно дожимать соперника и доигрывать эпизоды до конца. У нас эта проблема была и в прошлом чемпионате", – цитирует Караса официальный сайт Динамо.

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