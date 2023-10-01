Наш Єгор Ярмолюк за традицією залишився у запасі команди Томаса Франка. Матч, як і онлайн-трансляція Ноттінгем Форест – Брентфорд на "Футбол 24", стартував о 16:00. Дуже скромні атакувальні потуги обох команд до перерви. "Ліс" трохи активніший і навіть забив, але Авоньї замикав скидання Мурільйо з мінімального офсайду. Хадсон-Одой з тим же результативним нігерійським нападником довели комбінацію до пуття, однак Еланга не влучив. А наприкінці тайму вже Брентфорд на стандартах притиснув. Тернер врятував після удару Піннока, Вісса ледь не підправив постріл Ньоргора.

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На початку другої половини Мурільйо ледь не підставив екс-голкіпера Арсенала. Тернер не зміг швидко вибити, але й Вісса виставив ногу так, що снаряд дуже повільно покотився в бік порожніх воріт, звідки його встиг вибити центрбек Болі. Ніакате, в якого вже була жовта до перерви, грубо проїхався шипами ззаду по литці суперника. Вісса заробив на собі вилучення на 57 хвилині та гострий стандарт, з якого відразу ж вдалося відкрити рахунок. Єнсен подав, Ньоргор на межі офсайду замкнув. Спрацювала зв'язочка хавбеків збірної Данії!

Свято команди Ярмолюка тривало не більше 7 хвилин. Стів Купер замість Хадсон-Одоя з Елангою випустив Гіббс-Вайта і Тофоло, які зробили гол для Ніко Домінгеса. Елегантний навісний удар головою вийшов, але й Флеккен зіграв якось наївно, вийшовши далекувато з воріт і прибравши руку в останній момент. Екс-партнер Миколенка по Евертону вийшов і першим же дотиком міг забивати. Удар Мопе прийняв на себе Тофоло. Тернер парирує ще один удар Ніла.

Динамічна контра гостей мала завершуватися голом Мбеумо, якби не забіг того ж джокера Гіббс-Вайта, який до своєї передгольової передачі додав порятунок завдяки швидкісному ривочку. Судді компенсували аж 13 хвилин. Наставник Ноттінгема аж не втримався і перепитав, чому так багато. Брентфорд завдав аж 8 ударів поспіль за 18 хвилин у кінці зустрічі. Мопе, Мбеумо і центральні захисники ніяк не могли запхати м'ячик у ціль. Вуд відповів непоганою, хоч і рідкісною, нагодою. Тернер пропустив між руками після спроби Олакігбе, снаряд якимсь дивом не залетів.

Мопе влучає у притиснену руку Болі, рикошет знову не стає гольовим. Брентфорд осідає на 13 місці, залишаючись без перемог 5 тур поспіль і. Партнери Ярмолюка, який все ще безуспішно чекає дебюту в АПЛ на лаві запасних, взагалі виграли у поточному сезоні тільки раз за 9 матчів у всіх турнірах (в Кубку ліги вдалося пройти лише після серії пенальті). Форест набрав на 1 бал більше (8) – це 11 рядок.

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