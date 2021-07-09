"Зараз в клубі є більше десяти гравців на контракті. Стільки ж – перебуває на перегляді. З кількома футболістами ми обговорили умови співпраці і готуємося підписати контракти. Найближчим часом ми про це повідомимо. Тобто, команда у нас є, і вона готується до сезону. Так, є футболісти, які покинули наш клуб. Про це також скоро повідомимо.

Олімпік офіційно знявся з УПЛ та призупинив свою діяльність

Плани щодо зборів не змінювалися - поки ми готуємося на власній базі, де у нас є всі необхідні умови. Є план по товариських матчах. Що стосується селекції, то в першу чергу ми будемо робити ставку на молодих і амбітних футболістів. Саме такий вектор ми вибрали. Звичайно, якщо ми все-таки будемо грати в УПЛ, то, сподіваюся, запросимо футболістів і з досвідом, але поки давайте дочекаємося відповідних рішень футбольних інстанцій, а вже далі повідомимо всі інші деталі", – цитує цитує Письменного Sportarena.

За підсумками минулого сезону УПЛ, Минай фінішував останнім та покинув елітний дивізіон. ЗМІ повідомляють, що саме закарпатці замінять Олімпік, який знявся з Прем'єр-ліги.

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