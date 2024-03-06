"Чи відчув я вже якість зміни після приходу Андрія Шевченка в УАФ? Та ні, тут потрібен якийсь час. Він лише місяць на посаді. Треба час.

Ротань розніс суддівство у матчі зі Зорею: "Давно такого не бачив"

А щодо суддівських нововведень (жеребкування арбітрів перед матчами і детектор брехні, – прим.)... Це все правильно зроблено. Сподіваємося, що все буде добре. Нічого, що молоді рефері будуть судити ключові ігри. Ну що тут такого? Хай вмикаються. Я по Першій лізі можу сказати, що суддівство було досить кваліфіковане. Хай набираються досвіду, а чому ні? Хай себе показують.

А щодо детектора брехні – то це справа Катерини Монзуль і УАФ. Я думаю, що вони повинні щось міняти, щоб суддівство не впливало на результат. Ось і все. А як вони це зроблять, то вже їхні проблеми.

Чи прогресує арбітраж в УПЛ? Зовсім інше суддівство вже. Дають грати, немає тих безглуздих свистків, коли футболіст валяється по 5 хвилин. Це все впливає на ритм гри. Я дивився останні два тури – цього немає. Зовсім інша швидкість футболу", – цитує Маркевича NV.

"Лобановський радив мені розійтися з дружиною": легенда Дніпра – про дружбу з Яшиним, удар Поркуяна і російський мат