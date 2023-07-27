Сезон 2023/24 Сампдорія почне з -2 очками в турнірній таблиці Серії В.

У четвер, 27 липня, на слуханнях у Національному федеральному суді головний прокурор Джузеппе Кіне запросив 2 штрафні очки для Сампдорії в сезоні 2023/24. Як інформує Gazzetta dello Sport, винесений вирок задовольнив цей запит. Таким чином, новий сезон команда почне з -2 очками в турнірній таблиці.

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У такий спосіб Сампдорія була покарана за затримку зарплати гравцям у минулому сезоні. Сума заборгованості генуезького клубу склала понад 995 тисяч євро. За підсумками минулого сезону "блучерк'ятті" вилетіли в Серію В.

Нагадаємо, що влітку Сампдорію очолив Андреа Пірло.

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