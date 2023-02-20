Тулуза на своєму полі приймала у 24 турі Марсель. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Команда Ігора Тудора пропустила швидкий гол. На третій хвилині матчу Даллінга відкрив рахунок у матчі. Попри те, що Марсель намагався контролювати гру, атаки господарів поля були гострішими. Перший тайм завершився на користь Тулузи.

Маліновський зізнався, за кого вболівав в дитинстві – легенда Марселя серед фаворитів

На початку другої половини зустрічі Руслан Маліновський з’явився на полі. Малюнок гри Марселя одразу змінився. На 52 хвилині Шансель Мбемба зробив рахунок нічийним, а ще через сім хвилин Ундер вивів свою команду вперед. Нуну Тавареш збільшив перевагу Марселя, забивши на 76 хвилині. Крапку у зустрічі поставив нападник Тулузи Онайву.

Команда Маліновського продовжує переслідувати ПСЖ. Наразі у Марселя 52 очки і вони відстають від першого місця на п’ять пунктів. Тулуза посідає 11 сходинку в турнірній таблиці Ліги 1.

Маліновський переможним голом вибив ПСЖ з Кубка Франції – українець затьмарив Мессі, який знову залишився без трофея